Проект регионального бюджета на три года прошел публичные слушания в облдуме

Проект регионального бюджета на следующие три года в понедельник, 25 ноября, прошел публичные слушания в облдуме и рекомендован к дальнейшему рассмотрению.

Проект регионального бюджета на следующие три года в понедельник, 25 ноября, прошел публичные слушания в облдуме и рекомендован к дальнейшему рассмотрению.

Член Совета регионального отделения ООО малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Оксана Селезнева акцентировала внимание на бюджетной поддержке малого и среднего бизнеса. Она отметила, что действующие профильные нацпроекты завершаются в текущем году.

Министр экономического развития Рязанской области Андрей Варфоломеев сообщил, что все показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» достигнуты, а по численности занятых в МСП показатель превышен на 20%.

В рамках нового проекта «Эффективная конкурентная экономика» будет реализовываться федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство». Его задача — качественный рост сектора.

По словам министра, большинство мер поддержки на предстоящую трехлетку будет сохранено, включая льготные кредиты для приоритетных отраслей.

Ряд вопросов участников публичных слушаний был адресован региональному министерству ТЭК и ЖКХ. Руководитель РРО ВООВ «Боевое братство» Александр Костров спросил о решении проблемы отключений электричества.

Первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Вячеслав Иванюк рассказал, что совместно с МУП РГРЭС скорректирована инвестиционная программа, вдвое увеличено финансирование мероприятий по повышению качества и надежности электроснабжения, пересмотрена структура ремонтной программы. Будет обновляться парк специальной техники. В следующем году начнется разработка областной программы перспективного развития электрических сетей.

Председатель думы Касимовского муниципального округа Ирина Ганина подняла проблему размещения крупногабаритных отходов.

Вячеслав Иванюк сообщил, что в этом году была проведена инвентаризация всех контейнерных площадок. По его словам, на сегодняшний день необходимо создание еще 1100 площадок, требуется установить около 3800 новых контейнеров и заменить 5500 изношенных.

Спросили в ходе слушаний о строительстве детской поликлиники в Дашково-Песочне.

Глава регионального минздрава Александр Пшенников ответил, что проектно-сметная документация на создание филиала детской поликлиники № 7 уже готова, земельный участок выделен, предстоит государственная экспертиза проекта.

Начало строительства запланировано на 2026 год.