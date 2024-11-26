Пострадавший при теракте в «Крокусе» подал иск из-за плохой охраны концерта

Истец требует миллион рублей.

Пострадавший при теракте в «Крокусе» подал иск на миллион рублей из-за плохой охраны концерта группы «Пикник». Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции.

Истец считает, что нарушены его права потребителя и требует компенсации.

Хорошевский районный суд принял исковое заявление к производству.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10 декабря 2024 года.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошел в марте 2024 года. Число жертв теракта достигло 144, пострадал 551 человек. Было возбуждено уголовное дело. Всего в качестве обвиняемых по делу о теракте привлечены 20 человек. Подробнее можно прочитать в нашем сюжете.