Погибшую девушку из Красноярского края убил сосед

Погибшую девушку из Красноярского края убил сосед. Об этом сообщает региональный СК.

Отмечается, что 40-летний мужчина уже был судим за убийство брата. Между ним и семьей школьницы возник конфликт. Мужчина работал на отца Милены и был недоволен решениями начальника.

Когда хозяев не было дома, он решил из мести уничтожить их скот, но на пути оказалась Милена. Сосед ударил девочку по голове палкой и скрылся. От удара она упала, а свиньи покусали ее уже после.

Ранее сообщалось, что девочку убила агрессивная свиноматка.