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Павел Малков: индивидуально помогаем талантливым мастерам и предприятиям развиваться
Об этом губернатор Рязанской области сказал в день рождения «Резиденции традиций» Рязанской ВДНХ 25 ноября.

Павел Малков заявил, что регион индивидуально помогает талантливым мастерам и предприятиям развиваться. Об этом губернатор Рязанской области сказал в день рождения «Резиденции традиций» Рязанской ВДНХ 25 ноября.

Губернатор напомнил о том, что год назад на Рязанской ВДНХ открылся центр развития народных художественных промыслов. В павильоне «Облпотребсоюз» гости знакомятся с михайловским кружевом, скопинской керамикой, шиловской лозой и кадомским венизом.

«За год центр посетило более 60 тысяч человек. Рязанские мастера и фабрики продают свои изделия, проводят мастер-классы по лепке из глины, росписи одежды, живописи и другим промыслам. Работает собственная печь для обжига керамических изделий. Индивидуально помогаем талантливым мастерам и предприятиям развиваться в современных экономических условиях. Это часть большой работы по сохранению культуры и традиций нашего края», — отметил Малков.