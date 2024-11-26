Ночью над регионами РФ сбили 39 украинских БПЛА
24 их них сбили над Ростовской областью, пять — над Брянской, три — над Белгородской, три — над Курской, один — над Орловской, один — над Воронежской, два — над территорией Крыма.
Ночью над регионами РФ сбили 39 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.
В течение ночи 26 ноября силами российской ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА, 24 их них сбили над Ростовской областью, пять — над Брянской, три — над Белгородской, три — над Курской, один — над Орловской, один — над Воронежской, два — над территорией Крыма.
Пострадавших в результате атак нет.