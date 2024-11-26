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Назначен новый командующий группировкой «Юг» в зоне СВО
Отмечается, что Санчик был временно исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа, а до того занимал в том же округе должность первого заместителя.

Назначен врио командующего группировкой «Юг» в зоне СВО генерал-лейтенант Александр Санчик. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный источник в Минобороны.

Отмечается, что Санчик был временно исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа, а до того занимал в том же округе должность первого заместителя.

Напомним, ранее с должности командира группировки «Юг» сняли Геннадия Анашкина.