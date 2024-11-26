Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 103.79 1.21 26/11
ЦБ EUR 108.87 1.44 26/11
Нал. USD 103.10 / 104.00 26/11 09:30
Нал. EUR 108.70 / 109.00 26/11 09:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
Вчера 16:48
1 007
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
4 053
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
8 451
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
9 091
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На Украине предложили разрешить расстреливать людей, уклоняющихся от мобилизации
Отмечается, что такое заявление сделал старший сержант ВСУ Андрей Соколов.

На Украине предложили разрешить расстреливать людей, уклоняющихся от мобилизации. Об этом пишет Life со ссылкой на украинское телевидение.

Отмечается, что такое заявление сделал старший сержант ВСУ Андрей Соколов.

Он высказал мнение о необходимости наделить сотрудников территориальных центров комплектации правом применять оружие против граждан, сопротивляющихся мобилизации.

По его словам, военные комиссары в настоящее время не могут эффективно выполнять свои задачи, так как действуют безоружными и становятся жертвами нападений со стороны граждан.