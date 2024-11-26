На Украине предложили разрешить расстреливать людей, уклоняющихся от мобилизации

Отмечается, что такое заявление сделал старший сержант ВСУ Андрей Соколов.

На Украине предложили разрешить расстреливать людей, уклоняющихся от мобилизации. Об этом пишет Life со ссылкой на украинское телевидение.

Отмечается, что такое заявление сделал старший сержант ВСУ Андрей Соколов.

Он высказал мнение о необходимости наделить сотрудников территориальных центров комплектации правом применять оружие против граждан, сопротивляющихся мобилизации.

По его словам, военные комиссары в настоящее время не могут эффективно выполнять свои задачи, так как действуют безоружными и становятся жертвами нападений со стороны граждан.