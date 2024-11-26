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На Лыбедском бульваре снова появится каток с допохлаждением
«Это дорогое удовольствие, но место очень популярное», — отметил губернатор.

На Лыбедском бульваре снова появится каток с дополнительным охлаждением при плюсовой температуре. Губернатор Павел Малков поручил горадминистрации рассмотреть проект на заседании правительства Рязанской области.

Глава региона пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке со стороны РГМЭК для катка в центре Рязани.

«Это дорогое удовольствие, но место очень популярное», — отметил губернатор.

Ранее стало известно, что зимой в Рязани зальют 26 катков. Еще 11 катков зальют управляющие компании на территории многоквартирных домов, которые оформлены в общедолевую собственность и огорожены.

В 2024 году с 15 декабря по 28 февраля каток на Лыбедском работал ежедневно с 11:00 до 22:00 с перерывами каждые 45 минут на подготовку льда.