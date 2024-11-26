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Малков заявил, что у 28-летнего зампреда Рустама Халикова серьезный опыт в ЖКХ
Глава региона поручил новому зампреду курирование Скопина и Скопинского района.

Губернатор Павел Малков представил нового зампреда правительства по ЖКХ Рустама Халикова. Это произошло в четверг, 26 ноября, на заседании регионального правительства.

Малков отметил, что Халиков будет курировать работу минтэк и ЖКХ. Губернатор рассказал, что в сфере много проблем — фонд капремонта, задолженности, изношенная инфраструктура. Губернатор рассказал, что у нового зампреда Халикова профильное образование, есть серьезный опыт, а области нужны качественные изменения в сфере ЖКХ.

Павел Малков предупредил Халикова, что уже 27 ноября будет совещание с областной прокуратурой по капремонту многоквартирных домов — надо будет дать предложения по продвижению сферы.

Также глава региона поручил новому зампреду курирование Скопина и Скопинского района.

«Для вас это вызов, надеюсь, ситуация будет меняться в лучшую сторону», — отметил Малков.

Ранее сообщалось, что с 2022 по 2024 годы Рустам Халиков работал в департаменте ЖКХ Москвы: заместителем начальника Управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления, начальником Управления технико-экономического регулирования отрасли, начальником Управления газификации и учета потребления ресурсов.

Также сообщается, что в 2022 году Халиков «работал в подразделении тылового обеспечения в зоне СВО».