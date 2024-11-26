Малков принял участие в совещании по вопросам разработки новых национальных проектов

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в совещании с председателями Комиссий Госсовета России по вопросам разработки новых национальных проектов. Его провел помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

Рассматривалось содержание паспортов нацпроектов, а также процесс их формирования и согласования. Итоги обсуждения учтут при подготовке заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором главе государства представят результаты работы над новыми нацпроектами.

«Реализовывать нацпроекты предстоит правительству совместно с регионами, и прежде всего это работа на земле. Сейчас определяются ориентиры и параметры развития страны на ближайшие шесть лет. Знаю, что конец года для глав регионов всегда очень напряженное время. Тем не менее призываю всех председателей комиссий Госсовета не сбавлять темп и продолжить совместную работу. Моя позиция остается неизменной: интересы регионов должны учитываться при принятии любых федеральных решений», — сказал Дюмин.