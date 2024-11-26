Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 103.79 1.21 26/11
ЦБ EUR 108.87 1.44 26/11
Нал. USD 104.50 / 104.80 26/11 11:10
Нал. EUR 108.60 / 110.00 26/11 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
Вчера 16:48
1 076
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
4 120
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
8 515
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
9 155
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Капитал» предложил рязанцам превратить сбережения в источник пассивного дохода

В эпоху неопределенности и финансовой изменчивости, умные инвестиции представляют собой спасательный круг для ваших средств. Инвестирование в недвижимость — это не просто сохранение вашего бюджета, это источник для его преумножения. Это стабильнее и надежнее любого вклада.

Кто может начать инвестировать?

Такой способ инвестиции доступен каждому. Например, вы легко можете вложиться в парковку или кладовую. Добавление недвижимости в инвестиционный портфель помогает уменьшить риски, связанные с другими активами, например, акциями или облигациями.

Почему это безопасно?

Пока инфляция безостановочно снижает стоимость бумажных активов, недвижимость из года в год остается непоколебимо надежным способом вложения денег. А стоимость объектов недвижимости никогда не будет снижаться. Это значит, что ваши вложения сохранят и приумножат ваш капитал.

Как начать инвестировать без ущерба бюджету?

Рекомендуем вам обратить внимание на рассрочку от «Капитала» — она дарит вам возможность выгодно купить машиноместо, с ежемесячным платежом от 30.000 в месяц. Кроме того, рассрочка действует на кладовки и квартиры в уже сданных домах. Это делает перспективу вложения денег в недвижимость еще привлекательнее.

Почему все-таки «недвижка»?

Пассивный доход — ваш тайный финансовый якорь.

Сдавая свою недвижимость в аренду — будь то уютная квартира, парковочное место или кладовка — вы создаете для себя источник стабильного пассивного дохода. Это позволяет обрести финансовую независимость, освободиться от оков заработной платы и начать жить на реализацию своих мечт.

Паркинг для новых возможностей.

Не стоит недооценивать потенциал инвестиций в парковочные места. Их удобное расположение вблизи жилых комплексов гарантирует высокую востребованность и, следовательно, стабильную прибыль от аренды.

Рассрочка от «Капитала» с гибкими платежами: ключ к доступным инвестициям.

Инвестиции в недвижимость — это не азартная игра, а продуманная стратегия, подкрепленная статистическими данными. Согласно исследованиям, такие вложения могут принести прибыль от 30% и выше, к тому же, вы всегда можете легко и выгодно перепродать объект.

Инвестируя в недвижимость от «Капитала», вы не только умножаете бюджет, но и создаете прочную основу для комфортного и благополучного будущего для себя и своей семьи.