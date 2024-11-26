«Капитал» предложил рязанцам превратить сбережения в источник пассивного дохода

В эпоху неопределенности и финансовой изменчивости, умные инвестиции представляют собой спасательный круг для ваших средств. Инвестирование в недвижимость — это не просто сохранение вашего бюджета, это источник для его преумножения. Это стабильнее и надежнее любого вклада.

Кто может начать инвестировать?

Такой способ инвестиции доступен каждому. Например, вы легко можете вложиться в парковку или кладовую. Добавление недвижимости в инвестиционный портфель помогает уменьшить риски, связанные с другими активами, например, акциями или облигациями.

Почему это безопасно?

Пока инфляция безостановочно снижает стоимость бумажных активов, недвижимость из года в год остается непоколебимо надежным способом вложения денег. А стоимость объектов недвижимости никогда не будет снижаться. Это значит, что ваши вложения сохранят и приумножат ваш капитал.

Как начать инвестировать без ущерба бюджету?

Рекомендуем вам обратить внимание на рассрочку от « Капитала » — она дарит вам возможность выгодно купить машиноместо, с ежемесячным платежом от 30.000 в месяц. Кроме того, рассрочка действует на кладовки и квартиры в уже сданных домах. Это делает перспективу вложения денег в недвижимость еще привлекательнее.

Почему все-таки «недвижка»?

Пассивный доход — ваш тайный финансовый якорь.

Сдавая свою недвижимость в аренду — будь то уютная квартира, парковочное место или кладовка — вы создаете для себя источник стабильного пассивного дохода. Это позволяет обрести финансовую независимость, освободиться от оков заработной платы и начать жить на реализацию своих мечт.

Паркинг для новых возможностей.

Не стоит недооценивать потенциал инвестиций в парковочные места. Их удобное расположение вблизи жилых комплексов гарантирует высокую востребованность и, следовательно, стабильную прибыль от аренды.

Рассрочка от «Капитала» с гибкими платежами: ключ к доступным инвестициям.

Инвестиции в недвижимость — это не азартная игра, а продуманная стратегия, подкрепленная статистическими данными. Согласно исследованиям, такие вложения могут принести прибыль от 30% и выше, к тому же, вы всегда можете легко и выгодно перепродать объект.

Инвестируя в недвижимость от «Капитала», вы не только умножаете бюджет, но и создаете прочную основу для комфортного и благополучного будущего для себя и своей семьи.