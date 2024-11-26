Госдума утвердила штрафы за ненадлежащее содержание питомцев

Максимальное взыскание составляет 30 тысяч рублей.

Госдума утвердила штрафы за ненадлежащее содержание питомцев. Об этом сообщает ТАСС.

Первоначально планировалось дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей. По ней несоблюдение требований к содержанию домашних животных могло повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до 1,5 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей — до пяти тысяч. Повторное нарушение предусматривало до трех и 10 тысяч рублей соответственно.

Во втором чтении была принята поправка, которой административная ответственность за подобное нарушение закрепляется в части 1 статьи 8.52 КоАП (несоблюдение требований к содержанию животных). Таким образом, для граждан штраф составит до трех тысяч рублей, должностным лицам — до 15 тысяч. Для юрлиц штраф составит до 30 тысяч рублей.