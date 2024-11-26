Госдума утвердила штрафы за ненадлежащее содержание питомцев. Об этом сообщает ТАСС.
Первоначально планировалось дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей. По ней несоблюдение требований к содержанию домашних животных могло повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до 1,5 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей — до пяти тысяч. Повторное нарушение предусматривало до трех и 10 тысяч рублей соответственно.
Во втором чтении была принята поправка, которой административная ответственность за подобное нарушение закрепляется в части 1 статьи 8.52 КоАП (несоблюдение требований к содержанию животных). Таким образом, для граждан штраф составит до трех тысяч рублей, должностным лицам — до 15 тысяч. Для юрлиц штраф составит до 30 тысяч рублей.