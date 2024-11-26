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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за создание сайтов с незаконным оборотом данных
За преступления, связанные с незаконным использованием персональных данных, нарушением тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, будут штрафовать от 300 тысяч руублей до двух миллионов, а также грозит лишение сводобы на срок до восьми лет.

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ внесли в думу в декабре 2023 года.

За преступления, связанные с незаконным использованием персональных данных, нарушением тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, будут штрафовать от 300 тысяч руублей до двух миллионов, а также грозит лишение сводобы на срок до восьми лет.

Отмечается, что наказание не будет распространяться на случаи обработки персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд.