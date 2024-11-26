Госдума приняла закон о налогообложении цифровой валюты

За несообщение в установленный срок оператором майнинговой инфраструктуры в налоговый орган сведений, связанных с осуществлением майнинга цифровой валюты устанавливается штраф в размере 40 тысяч рублей.

Госдума приняла закон о налогообложении цифровой валюты. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, для целей Налогового кодекса РФ цифровая валюта признается имуществом. Отмечается, что операции по осуществлению майнинга и операции по реализации цифровой валюты не будут подлежать налогообложению по НДС.

Операторы майнинговой инфраструктуры обязаны информировать налоговые органы о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры. При невыполнении требования предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей.