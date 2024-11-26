Госдума приняла проект о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом

Теперь органы государственной власти РФ должны будут принимать меры по защите детей от рекламы такой продукции.

Госдума во вторник, 26 ноября, приняла закон о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом, которые используются, кроме всего прочего, для сниффинга (разновидность токсикомании).

Теперь органы государственной власти РФ должны будут принимать меры по защите детей от рекламы такой продукции.

Ранее врач-психиатр из Рязани рассказала о новом виде смертельной токсикомании «сниффинге», которой увлекаются рязанские подростки.