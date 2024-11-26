Глава Минобороны Великобритании: конфликт на Украине вошел в критическую фазу

Он подчеркнул, что «глобальные угрозы усиливаются».

Глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что конфликт на Украине вошел в критическую фазу. Об этом пишет ТАСС.

«Война на Украине вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК», — сказал Хили.

Он подчеркнул, что «глобальные угрозы усиливаются».