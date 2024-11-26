Глава Минобороны Украины запросит оружие в Южной Корее

По мнению аналитиков, Сеул займет осторожную позицию в свете победы Дональда Трампа на выборах США и предупреждений Москвы на тему передачи оружия Киеву.

Глава Минобороны Украины запросит оружие в Южной Корее. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым планирует представить список необходимого вооружения, который включает противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.

По мнению аналитиков, Сеул займет осторожную позицию в свете победы Дональда Трампа на выборах США и предупреждений Москвы на тему передачи оружия Киеву.