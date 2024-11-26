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Экс-заместителя главного судебного пристава Рязанской области Аникина восстановили в должности
Дмитрий Аникин был уволен с должности еще в 2023 году. В апреле этого года он подал иск о восстановлении в должности в суд, рассмотрение длилось полгода.

Экс-заместителя главного судебного пристава Рязанской области Аникина восстановили в должности. Об этом сообщает Vidsboku.

По данным издания, Дмитрий Аникин был уволен с должности еще в 2023 году. В апреле этого года он подал иск о восстановлении в должности в суд, рассмотрение длилось полгода.

26 ноября советский районный суд Рязани удовлетворил иск Аникина.

Отмечается, что служба судебных приставов подала апелляционную жалобу на это решение в облсуд. Дата рассмотрения пока не назначена.