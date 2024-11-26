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Экс-глава рязанского минтранса Ахметов хочет поговорить со студентами о патриотизме
Он отметил, что хочет встретиться со студентами и пообщаться с ними «на тему упущений в патриотическом воспитании молодежи». В частности, обсудить соотечественников, покинувших Россию и имеющих свои взгляды на происходящие в мире события.

Бывший первый зампред правительства Рязанской области, экс-глава регионального минтранса Шаукат Ахметов хочет поговорить со студентами о патриотизме. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила «Медиарязань».

Как указано в публикации, Шаукат Ахметов отреагировал на публикацию в Telegram-канале и.о. ректора РГУ имени Есенина Дмитрия Бокова о сотрудничестве с Карин Кнайсль и предложил провести встречу со студентами.

Он рассказал журналистам, что хочет пообщаться со студентами «на тему упущений в патриотическом воспитании молодежи». В частности, обсудить соотечественников, покинувших Россию и имеющих свои взгляды на происходящие в мире события.

Напомним, в РГУ имени Есенина начнет преподавать экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.