Дания выделит Украине 1,4 млрд долларов

Средства предусмотрены для финансирования военно-промышленного комплекса страны.

Дания выделит Украине 1,4 млрд долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы датского минобороны Троельса Лунд Поульсена.

Средства предусмотрены для финансирования военно-промышленного комплекса страны.

Отмечается, что страны Европы разработали новый метод при невозможности поставок вооружения ВСУ: направляют Киеву деньги на производство необходимой техники.