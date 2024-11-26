Центробанк и Минцифры разработали меры защиты россиян от мошенников

Всего предусмотрено 30 решений.

Центробанк и Минцифры разработали меры защиты россиян от мошенников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Всего предусмотрено 30 решений.

«Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — заявил Григоренко.

Ранее стало известно, что россияне смогут оформлять самозапрет на кредиты через «Госуслуги».