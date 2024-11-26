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Артем Никитин: 3,5 тысячи предпринимателей в Рязанской области заняты в сфере креативных индустрий

В Рязани прошла пленарная сессия «Креативные индустрии — драйвер современной экономики». Во вторник, 26 ноября, ее провели в Рязанском областном музее имени Пожалостина.

На заседании стало известно, что на первую «Премию в сфере креативных индустрий» в регионе подали 138 заявок. По словам зампреда правительства Артема Никитина, 3,5 тысячи предпринимателей в Рязанской области заняты в сфере креативных индустрий.

«На моей памяти впервые проводим мероприятие в Областном художественном музее. Для Премии креативных индустрий — самое подходящее место. Хотя совсем недавно мы даже не знали такого словосочетания. Сейчас в этом направлении занято огромное количество творческих людей — архитекторы, рестораторы, мастера народных промыслов, предприниматели, студенты и многие другие. Сегодня впервые проводим итоги региональной акции. Победителям будет присвоен статус амбассадоров креативных индустрий региона. У нас в Рязани много талантливых людей. Перед властями стоит задача создать людям условия, дать стимулы», — рассказал губернатор Павел Малков.

Также губернатор анонсировал, что в декабре откроется молодежный креативный центр «У кремля», который станет частью арт-квартала «Хлебозавод». В центре расположат студию звукозаписи, дизайна, концертный зал, творческие и выставочные пространства.

На вопрос зампреда Никитина о том, что самое важное и быстроразвивающееся в регионе из индустрии, губернатор ответил, что в корне неверно выбирать что-то одно. По его словам, главная задача — создать условия для развития без приоритетов, системно.

Также на пленарной сессии высказался соавтор федерального закона о развитии креативных индустрий в РФ и директор АНО «Креативная экономика» Алексей Евсеев. Он отметил, что находится под большим впечатлением от Рязани и изменений в городе. По его словам, показатели причастности к креативным индустриям связаны с самоопределением каждого конкретного человека.

Евсеев рассказал, что по данным опроса ВЦИОМ, только 4% россиян в полной мере могут ассоциировать себя с креативными индустриями и точно объяснить, что это такое.

«Обычно под „креативным“ мы понимаем „новый“, „изысканный“, „оригинальный“, „предприимчивый“, „модный“, „творческий“. Но центры креативных индустрий не только об этом. Мы помогаем с грантовыми заявками созидателям — людям, которые создают что-то новое», — рассказал Алексей Евсеев.

Также он рассказал, что АНО «Креативная экономика» вновь посетит Рязань в рамках Российской креативной недели, которая, как планируется, пройдет в областном центре в 2025 году.

На встрече также отметили, что вечером 26 ноября станут известны победители первой Премии креативных индустрий.