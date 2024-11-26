34-летнего рязанца осудят за хранение наркотиков

По версии следствия, в мае 2024 года мужчина заказал через интернет сверток с семенами наркосодержащего растения, которые стал культивировать в своей квартире. Срезав части растений, он изготовил около 150 гр. наркотического средства для личного употребления.

34-летнего рязанца осудят за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2024 года мужчина заказал через интернет сверток с семенами наркосодержащего растения, которые стал культивировать в своей квартире. Срезав части растений, он изготовил около 150 гр. наркотического средства для личного употребления.

Его задержали в июне текущего года.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.