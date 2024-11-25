Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизалась на 40% с 2016 года

Показатель находится на историческом минимуме.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизалась на 40% с 2016 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По его словам, в стране сохраняется ежегодный тренд снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции. Также РФ занимает лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на на наличие инфекции: в 2023 году его прошли 35% всего населения страны. При этом число новых случаев заболевания на 1,5% меньше аналогичного показателя годом ранее.

«С 2016 года, когда была запущена предыдущая государственная стратегия, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40% и сегодня находится на историческом минимуме», — сказал Мурашко.