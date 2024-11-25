Юморист Гарик Харламов получил 151 штраф с марта по ноябрь 2024 года

Всего у артиста 126 штрафов за превышение скорости, 13 за неоплаченный проезд по платной дороге, четыре за парковку в неположенном месте, столько же за нарушение правил расположения ТС на проезжей части, три за несоблюдение знаков или разметки и один за остановку или стоянку в неположенном месте.

Юморист Гарик Харламов получил 151 штраф с марта по ноябрь 2024 года. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».

Отмечается, что комик в феврале купил автомобиль Dongfen M-Hero и собрал на нем взысканий на общую сумму в 127,5 тысяч рублей.

Всего у артиста 126 штрафов за превышение скорости, 13 за неоплаченный проезд по платной дороге, четыре за парковку в неположенном месте, столько же за нарушение правил расположения ТС на проезжей части, три за несоблюдение знаков или разметки и один за остановку или стоянку в неположенном месте.

Часть из них так и остается неоплаченной.