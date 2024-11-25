Выставочный зал библиотеки имени Горького отремонтируют за 3,8 миллиона
Работы должны выполнить в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта.
Выставочный зал библиотеки имени Горького на улице Грибоедова № 26/6 в «Школе креативных индустрий» отремонтируют за три миллиона 862 тысячи 665 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
В документах указано, что подрядчик должен установить новое освещение и окрасить стены.
Работы должны выполнить в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта.
Гарантийный срок работы — 5 лет.
Фото — визуализация дизайн-проекта.