Выставочный зал библиотеки имени Горького отремонтируют за 3,8 миллиона

Работы должны выполнить в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта.

Выставочный зал библиотеки имени Горького на улице Грибоедова № 26/6 в «Школе креативных индустрий» отремонтируют за три миллиона 862 тысячи 665 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В документах указано, что подрядчик должен установить новое освещение и окрасить стены.

Работы должны выполнить в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта.

Гарантийный срок работы — 5 лет.

Фото — визуализация дизайн-проекта.