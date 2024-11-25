ТАСС: украинские военные бегут с позиций на востоке Великой Новоселки в ДНР
По данным агентства, на востоке в Великой Новоселке идут бои. Отмечается, что с окраин украинские военнослужащие «уже бегут, штурмовики их выдавливают».
Украинские военные бегут с позиций на востоке Великой Новоселки в ДНР. Об этом в понедельник, 25 ноября,
По данным агентства, на востоке в Великой Новоселке идут бои. Отмечается, что с окраин украинские военнослужащие «уже бегут, штурмовики их выдавливают».
Кроме того, источник ТАСС добавил, что позиции сил Украины в поселке хорошо укреплены.