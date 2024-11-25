Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
Втр, 26
Срд, 27
ЦБ USD 102.58 1.9 23/11
ЦБ EUR 107.43 1.35 23/11
Нал. USD 103.50 / 103.00 25/11 11:55
Нал. EUR 107.80 / 108.00 25/11 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
3 292
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
7 697
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
8 307
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
24 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
ТАСС: украинские военные бегут с позиций на востоке Великой Новоселки в ДНР
По данным агентства, на востоке в Великой Новоселке идут бои. Отмечается, что с окраин украинские военнослужащие «уже бегут, штурмовики их выдавливают».

Украинские военные бегут с позиций на востоке Великой Новоселки в ДНР. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщило ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, на востоке в Великой Новоселке идут бои. Отмечается, что с окраин украинские военнослужащие «уже бегут, штурмовики их выдавливают».

Кроме того, источник ТАСС добавил, что позиции сил Украины в поселке хорошо укреплены.