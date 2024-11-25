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В Сасове пьяный мужчина угрожал зарезать свою жену
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Сасове пьяный мужчина угрожал зарезать свою жену. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 49-летняя жительница районного центра и сообщила, что дома нетрезвый супруг угрожает ее жизни.

На место прибыли правоохранители и усмирили дебошира. 46-летнего мужчину доставили в отдел.

По предварительной информации, задержанный вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Женщина упрекнула мужа, на что он разозлился, взял нож и пригрозил жене убийством. Потерпевшая смогла спрятаться в соседней комнате и обратиться в полицию.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.