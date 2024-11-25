В Саратовской области мужчина расстрелял автомобиль, один человек погиб

В Саратовской области мужчина расстрелял автомобиль, один человек погиб. Об этом 25 ноября сообщили в группе «Плохие новости» во «ВКонтакте».

Отмечается, что двое мужчин двигались на автомобиле и не смогли разъехаться с внедорожником. Водитель «крузака» достал пистолет и открыл огонь. Он совершил восемь выстрелов по автомобилю. Один из мужчин скончался на месте, второй — получил три огнестрельных ранения в ключицу, бедро и грудь. Отмечается, что он успел покинуть машину. Мужчину доставили в больницу, его состояние стабильно.