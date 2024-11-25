В Рязанской области в ДТП с перевернувшимся автомобилем пострадали три человека

46-летний местный житель, управляя автомобилем «Ауди», не справился с управлением и наехал на препятствие. Автомобиль опрокинулся.

В Рязанской области в ДТП с перевернувшимся автомобилем пострадали трое. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 23 ноября, примерно в 20:20, в Шилове около дома № 2 на улице Луговой. По предварительной информации ведомства, 46-летний местный житель, управляя «Ауди», не справился с управлением и наехал на препятствие. Автомобиль опрокинулся.

Водитель и его пассажиры в возрасте 16-ти и 18-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказали медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.