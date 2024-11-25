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В Рязанской области мужчина убил знакомого и скрылся
21 ноября в доме в селе Новочернеево Шацкого района нашли тело местного жителя с ранением в области грудной клетки. Выяснилось, что к смерти мужчины причастен его знакомый.

В Рязанской области мужчина убил знакомого и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

21 ноября в доме в селе Новочернеево Шацкого района нашли тело местного жителя с ранением в области грудной клетки. Выяснилось, что к смерти мужчины причастен его знакомый.

Накануне мужчины выпивали, между ними произошел конфликт, в ходе которого гость нанес потерпевшему удар ножом.

Убийца задержан и заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.