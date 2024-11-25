В Рязанской области 89-летняя женщина после пожара попала в больницу

Пожар произошел в деревне Забелено Касимовского района. Горел жилой дом.

В Рязанской области 89-летняя женщина после пожара попала в больницу. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел еще 18 ноября. Горел жилой дом в деревне Забелено Касимовского района. По данным ведомства, пострадала женщина 1935 года рождения. Ее госпитализировали.

Всего за прошедшую неделю, с 18 по 24 ноября, на территории Рязанской области ликвидировали 25 пожаров: 15 техногенных и 10 загораний мусора.

Огнем уничтожено и повреждено 13 строений и одна единица техники. При пожарах пострадали два человека.