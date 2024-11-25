В Рязани снова выросли цены на бензин

Стоимость бензина 95 марки выросла почти на 20 процентов, она составила 58 рублей 88 копеек. Стоимость 92-го бензина выросла на 2 копейки — до 53 рублей 12 копеек.

В Рязани снова выросли цены на бензин. Об этом водители сообщили в паблике «Автоблог Рязань».

Стоимость бензина 95 марки выросла почти на 20 процентов, она составила 58 рублей 88 копеек. Стоимость 92-го бензина выросла на 2 копейки — до 53 рублей 12 копеек.

Напомним, на прошлой неделе рязанцы пожаловались на рост цен на бензин. По их словам, стоимость бензина растет еженедельно.