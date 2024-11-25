В Рязани пропал 27-летний мужчина. К поискам подключились экстрасенсы

Известно, что 27-летний Владислав Кудрявцев пропал 7 ноября.

К поискам пропавшего в Рязани мужчины подключились маги и экстрасенсы. Его фото опубликовали в Telegram-канале «Эзотерика. Поиск пропавших и потерявшихся людей».

Известно, что 27-летний Владислав Кудрявцев пропал 7 ноября.

«На связь не выходит. Не абонент. Найдут его и когда? Где может сейчас находиться? Не СВО. В официальном розыске», — отметила знакомая пропавшего.

В комментариях экстрасенсы предположили, что мужчины нет в живых. Последний раз, по словам эзотериков, пропавший находился «в компании, которая выпивала».