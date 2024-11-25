В Рязани на улице Братиславской прорвало канализацию

По словам местных жителей, нечистоты попадают в Голенчинский пруд.

В Рязани на улице Братиславской прорвало канализацию. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

«Только недавно горводоканал парализовал движение на Братиславской из-за ремонта канализации, и вот опять реки текут в сторону славянки и пополняют парковый пруд. Да и знаки с прошлого ремонта не убрали, судя по всему, знали, что сделали тяп-ляп, и что обязательно вернутся», — говорится в публикации.

Местные жители также пожаловались на неприятный запах и невозможность оставить заявку в аварийную службу.