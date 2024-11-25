Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
Втр, 26
Срд, 27
ЦБ USD 102.58 1.9 23/11
ЦБ EUR 107.43 1.35 23/11
Нал. USD 103.50 / 103.00 25/11 14:55
Нал. EUR 108.05 / 108.50 25/11 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
3 411
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
7 811
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
8 426
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
25 046
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России в 2025 году могут дополнительно проиндексировать пенсии
Это произойдет, если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогнозного показателя.

В России в 2025 году могут дополнительно проиндексировать пенсии Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Социального фонда РФ Сергея Чиркова.

Это произойдет, если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогнозного показателя.

«Сейчас бюджет у нас основан на прогнозе инфляции 7,3%, эти суммы заложены, с 1 января будет индексация проведена на этот процент, но если инфляция будет по факту выше, то для оперативности правительство примет постановление о доиндексации пенсий, и Соцфонд это постановление исполнит», — сказал Чирков.

Он добавил, что на выплату страховых пенсий будет направлено около 11 трлн рублей, а на пенсии по государственному обеспечению — 825 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в России с 1 января вырастут пенсии.