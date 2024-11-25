В России в 2025 году могут дополнительно проиндексировать пенсии

Это произойдет, если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогнозного показателя.

В России в 2025 году могут дополнительно проиндексировать пенсии Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Социального фонда РФ Сергея Чиркова.

Это произойдет, если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогнозного показателя.

«Сейчас бюджет у нас основан на прогнозе инфляции 7,3%, эти суммы заложены, с 1 января будет индексация проведена на этот процент, но если инфляция будет по факту выше, то для оперативности правительство примет постановление о доиндексации пенсий, и Соцфонд это постановление исполнит», — сказал Чирков.

Он добавил, что на выплату страховых пенсий будет направлено около 11 трлн рублей, а на пенсии по государственному обеспечению — 825 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в России с 1 января вырастут пенсии.