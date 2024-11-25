В России резко вырастет штраф за отсутствие ОСАГО

Предполагается, что взыскание увеличится с 800₽ до 5000₽.

В России резко вырастет штраф за отсутствие ОСАГО. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующие поправки впервые за 20 лет готовят депутаты Госдумы. Предполагается, что взыскание увеличится с 800₽ до 5000₽.

Отмечается, что инициативу поддержали правительство, МВД и участники рынка, по данным которых до 10% российских водителей не страхуют гражданскую ответственность.

В то же время эксперты уверены, что мера не возымеет должного эффекта без фиксации дорожных видеокамер, которые заработают не раньше осени 2026 года.