В России предложили создать единый стандарт для женских кризисных центров

В документе нужно прописать, что женщинам не имеют права отказывать в помощи из-за отсутствия регистрации в регионе или статуса малообеспеченной, а также определить виды услуг.

В России предложили создать единый стандарт для женских кризисных центров. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову.

По ее мнению, в документе нужно прописать, что женщинам не имеют права отказывать в помощи из-за отсутствия регистрации в регионе или статуса малообеспеченной. Также Москалькова подчеркнула, что перечень услуг, виды помощи, предоставляемые в подобных учреждениях, а также условия пребывания должны быть едиными для всей страны.