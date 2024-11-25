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В России может появиться тариф на билеты на самолеты и поезда для многодетных
Депутаты предложили Минтрансу проработать вопрос о появлении специального тарифа «Многодетная семья». Он позволит покупать жителям страны авиа- и железнодорожные билеты для групп до 15 человек одновременно.

В России может появиться тариф на билеты на самолеты и поезда для многодетных семей. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили «Известия».

По данным издания, Минтранс проработает вопрос введения тарифа. Отмечается, что для реализации инициативы нужно найти источники финансирования.

Как стало известно «Известиям», ранее в Минтранс Госдума направляла рекомендации и предлагала разработать в России специальный закон о социальном туризме. Депутаты предложили министерству проработать вопрос о появлении специального тарифа «Многодетная семья». Он позволит покупать жителям страны авиа- и железнодорожные билеты для групп до 15 человек одновременно.