В России может появиться тариф на билеты на самолеты и поезда для многодетных
Депутаты предложили Минтрансу проработать вопрос о появлении специального тарифа «Многодетная семья». Он позволит покупать жителям страны авиа- и железнодорожные билеты для групп до 15 человек одновременно.
В России может появиться тариф на билеты на самолеты и поезда для многодетных семей. Об этом в понедельник, 25 ноября,
По данным издания, Минтранс проработает вопрос введения тарифа. Отмечается, что для реализации инициативы нужно найти источники финансирования.
Как стало известно «Известиям», ранее в Минтранс Госдума направляла рекомендации и предлагала разработать в России специальный закон о социальном туризме. Депутаты предложили министерству проработать вопрос о появлении специального тарифа «Многодетная семья». Он позволит покупать жителям страны авиа- и железнодорожные билеты для групп до 15 человек одновременно.