В России может появиться тариф на билеты на самолеты и поезда для многодетных

Депутаты предложили Минтрансу проработать вопрос о появлении специального тарифа «Многодетная семья». Он позволит покупать жителям страны авиа- и железнодорожные билеты для групп до 15 человек одновременно.