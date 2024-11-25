В России может появиться льготная ипотека для учителей и врачей

Размер фиксированной ставки может составить 12%

В России может появиться льготная ипотека для учителей и врачей. Об этом сообщила «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова в понедельник, 25 ноября.

Отмечается, что новая программа начнет действовать в середине лета 2025-го, .

«Пока это проект поправок в постановление правительства. Размер фиксированной ставки в этом случае может составить 12%", — рассказала собеседница издания.

Как указано в публикации, до 2027 года такая программа проработает в экспериментальном режиме, а после правительство может ее продлить.