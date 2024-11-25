В России могут ввести штрафы до 500 тысяч за продажу энергетиков детям

Законопроект предусматривает штрафы за продажу энергетиков детям в размере 30-50 тысяч рублей для физлиц, 100-200 тысяч рублей для должностных лиц и 300-500 тысяч рублей для юрлиц.

В России могут ввести штрафы до 500 тысяч за продажу энергетиков несовершеннолетним. Правительство поддержало законопроект при условии его доработки. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщило ТАСС.

Отмечается, что законопроект предусматривает штрафы за продажу энергетиков детям в размере 30-50 тысяч рублей для физлиц, 100-200 тысяч рублей для должностных лиц и 300-500 тысяч рублей для юрлиц.

Закон о запрете продавать продукцию несовершеннолетним приняли в России в августе. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года. По данным ТАСС, штрафы в нем не были прописаны.