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В РГАТУ прошел военно-спортивный турнир «Память»

22 ноября в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П. А. Костычева прошел военно-спортивный турнир «Память», посвященный памяти доктора технических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ, академика Российской академии транспорта Николая Владимировича Бышова, руководившего университетом с 2010 по 2020 гг. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Организаторами мероприятия выступили управление по социально-воспитательной работе университета и рязанская региональная общественная организация «ИВПК «Десантное Братство».

Турнир открыли проректор по воспитательной работе и молодежной политике И. Федоскина и председатель Совета РРОО «ИВПК «Десантное братство», помощник депутата областной Думы Г. Игнатов.

«Николай Владимирович был разносторонне одаренным человеком, внимательным и доброжелательным к людям, уважал человеческое достоинство, решал проблемы оперативно и быстро. А главное любил студентов», — отметил во вступительном слове Геннадий Игнатов.

После минуты молчания председатель студенческого спортивного клуба «АГРОТЕХ» Д. Федяшов ознакомил участников с регламентом, представил судейскую бригаду турнира и провел инструктаж по технике безопасности.

Для участия в турнире собрались команды всех факультетов вуза. Ребятам предстояло соревноваться в рывке гири весом 16 кг, в жиме лежа от пола, в разборке-сборке автомата Ак-74М, в снаряжении магазина автомата патронами, в беге в противогазах, в надевании ОЗК, оказании первой медицинской помощи и транспортировки раненого. Завершился турнир состязаниями между командами по перетягиванию каната.

Переходящий Кубок военно-спортивного турнира «ПАМЯТЬ» вручили сборной команде «Эко-Тех». Почетной грамотой за лучший показатель в рывке гири в 16 кг наградили Максима Назаркина и Данила Дубровина, показавших одинаковые результаты.