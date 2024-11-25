В Подмосковье во время пожара в многоэтажке прогремел взрыв

В Подмосковье во время пожара в многоэтажке прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Взрыв прогремел в квартире в многоэтажке в подмосковном Жуковском. По данным канала, горит квартира на 12 этаже, также повреждены квартиры выше — на 13 и 14 этажах в доме на улице Осипенко.

По данным МЧС, пожар, охвативший две квартиры на 12 и 13 этажах, локализован, спасено 6 человек. Самостоятельно эвакуировались 33 жильца, из них 4 ребенка.