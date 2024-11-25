В ночь на 26 ноября в Рязанской области похолодает до -7 градусов
Во вторник, 26 ноября, в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков. Местами гололедица.
В ночь на 26 ноября в Рязанской области похолодает до -7 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Во вторник, 26 ноября, в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков. Местами гололедица.
Ветер южный, 4-9 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до -7, -2 градусов, днем до -5, 0 градусов.