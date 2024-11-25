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В ночь на 26 ноября в Рязанской области похолодает до -7 градусов
Во вторник, 26 ноября, в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков. Местами гололедица.

В ночь на 26 ноября в Рязанской области похолодает до -7 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 26 ноября, в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков. Местами гололедица.

Ветер южный, 4-9 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -7, -2 градусов, днем до -5, 0 градусов.