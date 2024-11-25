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В Красноярском крае свиньи насмерть загрызли 17-летнюю девочку

В Красноярском крае свиньи насмерть загрызли 17-летнюю девочку. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным канала, 17-летняя Милена пошла кормить скот. В сарае ее сбила с ног агрессивная свиноматка. Девушка упала, ударилась головой и потеряла сознание. За это время на нее набросились все остальные свиньи. Животные порвали ей бедренную артерию и искусали. Девочка погибла от потери крови.

Родители забили тревогу, когда дочь перестала отвечать на телефон. Они попросили знакомого проведать ее. Он и нашел труп в загоне со свиньями.

Родители рассказали полицейским, что свиноматка всегда была злая и отличалась агрессией.