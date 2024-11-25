В Госдуме обсудили обращения родителей по поводу нагрузки на школьников

Среди факторов, влияющих на нагрузку, председатель Госдумы выделил постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание, посещение факультативов и дополнительное образование, сложные домашние задания, подготовку к контрольным и ЕГЭ, учебу по субботам.

В Госдуме обсудили обращения родителей по поводу нагрузки на школьников. Об этом написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, в среднем школьники тратят на учебу 8-10 часов в день, и это, по мнению родителей, чрезмерно.

Среди факторов, влияющих на нагрузку, председатель Госдумы выделил постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание, посещение факультативов и дополнительное образование, сложные домашние задания, подготовку к контрольным и ЕГЭ, учебу по субботам.

Володин добавил, что при такой загруженности у детей не остается времени и сил на увлечения и живое общение.