В Екатеринбурге священник РПЦ напал на студентку и пытался изнасиловать ее

В Екатеринбурге священник РПЦ напал на студентку и пытался изнасиловать ее. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Пострадавшая пыталась зайти в подъезд, рядом с которым мастурбировал мужчина. Он закрыл перед девушкой дверь и ударил ее и попытался изнасиловать. Жертва смогла спастись благодаря ее матери, которая выбежала на крики о помощи.

Подозреваемым оказался 26-летний клирик екатеринбургского храма, секретарь-референт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. Его задержали в аэропорту Кольцово и доставили в суд.

У задержанного есть жена и несовершеннолетний сын.