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Студентка РГАТУ выполнила норматив КМС по настольному теннису

С 13 по 17 ноября в Красноярске, в МСК «Радуга», прошли Всероссийские соревнования по настольному теннису «YENISEY», в которых приняли участие 179 теннисистов из 23 субъектов Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба РГАТУ.

В состав сборной команды по теннису от Рязанской области вошла А. Прошлякова — студентка инженерного факультета Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.Костычева. По итогам квалификационного этапа Александра вышла в первый финал, заняв достойное 14 место среди 78 участниц, и выполнила норматив кандидата в мастера спорта по настольному теннису.

«Мы поздравляем Александру с высоким спортивным званием, желаем ей крепкого здоровья, много сил и побед в очередных соревнованиях», — заключили в учебном учреждении