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Спортсмены рязанского агроуниверситета заняли призовые места турнира по настольному теннису

20 ноября спортсмены Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева прияли участие в соревнованиях по настольному теннису, проходивших в зачет Универсиады среди студентов образовательных организаций высшего образования Рязанской области в 2024—2025 учебном году. Об этом сообщила пресс-служба учебного учреждения.

В этот день соревновались представители пяти вузов города. В состав сборной команды рязанского агроуниверситета вошли Александра Прошлякова и Егор Ротнов (инженерный факультет), Таисия Есина и Антон Дудкин (факультет ветеринарной медицины и биотехнологии). Мероприятие состоялось на площадке центра настольного тенниса «Феникс».

Титул чемпионов в мужском и женском турнирах Универсиады завоевали представители рязанского агроуниверситета — Егор Ротнов и Александра Прошлякова. Таисия Есина поднялась на третью ступень пьедестала почета.

После командных соревнований в общем зачете на первом месте, подтвердив свой прошлогодний результат, оказалась сборная рязанского агроуниверситета.

Готовила команду теннисистов к соревнованиям старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта Наталия Александровна Гудкова.

Участники, призеры и наставники Универсиады выразили свою благодарность организаторам за возможность стать частью этого события.

«Турнир по настольному теннису в рамках Универсиады стал ярким доказательством того, что спорт объединяет людей, воспитывает дух соревнования и спортивного мастерства», — заключили представители вуза.