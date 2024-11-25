СМИ: большая часть украинских военных готова уступить территории РФ

Как указано в публикации, украинский офицер с позывным Чечен рассказал, что на данный момент в его подразделении 70 процентов военных готовы «отдать территории». Главной причиной называется усталость от конфликта.

Часть украинских военнослужащих готова согласиться на территориальные уступки в пользу России. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщило ТАСС со ссылкой на британский журнал The Economist.

Как указано в публикации, украинский офицер с позывным Чечен заявил, что на данный момент в его подразделении 70 процентов военнослужащих готовы «отдать территории». Главная причина — усталость от конфликта.

Кроме того, по данным издания, в ВСУ допускают скорое отступление на нескольких направлениях. Отмечается, что часть боевиков Украины из-за отсутствия перспективы ротации на фронте или демобилизации стали допускать мысль о прекращении огня. Они считают, что это может «быть единственным выходом» из конфликта.